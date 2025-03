De olho no mercado, Palmeiras sonda lateral do PSV

Jogador brasileiro pode ficar livre no meio do ano e chamou a atenção do Verdão, mas ainda não há uma proposta oficial pelo atleta

O Palmeiras está de olho no mercado e demonstrou interesse no lateral-esquerdo Mauro Júnior, do PSV. O clube paulista fez sondagens recentes para conhecer as condições de uma possível negociação, mas ainda não formalizou uma proposta pelo jogador de 25 anos.

Com contrato até junho, Mauro Júnior já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O lateral fez história no PSV ao se tornar, em fevereiro, o segundo brasileiro com mais partidas pelo clube holandês, somando 155 jogos, atrás apenas do goleiro Gomes. A informação do interesse é do jornalista André Hernan.