Corinthians fará melhorias no gramado de Itaquera até a final contra o Palmeiras

Considerado um dos melhores palcos do futebol brasileiro, vem passando por momento de reclamações até mesmo dos atletas do Timão

O Corinthians fará ajustes no gramado da Neo Química Arena até a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, marcada para o dia 27. O campo já foi considerado um dos melhores do Brasil, inclusive pelo técnico Abel Ferreira, mas tem recentemente sido alvo de críticas. Assim, na primeira semana de folga, os funcionários realizam ajustes na casa do Timão.

Aliás, a recuperação do gramado busca proporcionar melhores condições aos jogadores e garantir que a bola role sem problemas. O trabalho envolve a descompactação do solo, adubação e semeadura da grama. O Corinthians fará essas melhorias visando a decisão do estadual, na qual precisa somente de um empate para conquistar o título. O time venceu o primeiro jogo no Allianz Parque por 1 a 0, com gol do atacante Yuri Alberto.