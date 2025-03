Conmebol anuncia reunião com países-membros sobre combate ao racismo

Entidade sul-americana vai promover encontro no próximo dia 27 de março / Crédito: Jogada 10

Por meio de comunicado oficial, a Conmebol anunciou uma reunião no próximo dia 27 de março com representantes de governo e das 10 federações que são filiadas a entidade. O tema central da chamada “reunião de alto nível” será o compartilhamento de informações e experiências acerca do combate ao racismo, a discriminação e a violência no futebol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a nota oficial, a ideia vai ao encontro do que disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, durante evento onde ocorreu o sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Na oportunidade, o mandatário afirmou que tinha a intenção de aprofundar o debate com o envolvimento de autoridades dos países integrantes para reforçar a luta.

“Com esta reunião, a Conmebol reafirma seu compromisso com a luta contra o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano. Por meio do diálogo e da cooperação com os governos da região, a Confederação busca promover medidas concretas que contribuam para a construção de um ambiente mais inclusivo, seguro e respeitoso, dentro e fora dos gramados”, detalha o comunicado. No mesmo evento onde dedicou parte de seu discurso no combate ao racismo, o presidente da Conmebol também progatonizou uma frase que gerou enorme repercussão, especialmente, no Brasil. Isso porque, ao ser questionado sobre o receio de clubes brasileiros se negarem a disputar a Libertadores em represália a postura da entidade, Domínguez disse que o torneio sem equipes do Brasil seria como “Tarzan sem a Chita“. Logo depois, pelas redes sociais, ele se desculpou da fala.