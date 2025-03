Colombianos mostram otimismo no Mané Garrincha, antes de duelo contra o Brasil

A Colômbia encara o Brasil nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa. Apesar do jogo acontecer em solo brasileiro, os mais otimistas no Distrito Federal são os colombianos. Em conversa com o J10, os adeptos dos ”Cafeteiros” acreditam que é possível vencer a Canarinho.