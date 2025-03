Cerro Porteño afirma que vai coibir atos discriminatórios

Após a definição dos grupos da Libertadores colocar o Palmeiras no caminho do Cerro Porteño, o clube paraguaio se pronunciou. Por conta do recente caso de racismo com o jogador Luighi, o Ciclón prometeu que agirá, dentro de seu estádio, para coibir atos discriminatórios e tomará todas as medidas de seguranças possíveis.

No duelo entre os dois clubes, pela Libertadores Sub-20, um torcedor paraguaio dirigiu ofensas racistas aos jogadores Luighi e Figueiredo. O caso ganhou repercussão após o primeiro desabafar na entrevista pós-jogo. A Conmebol, por sua vez, puniu o Cerro em 50 mil dólares e com portões fechados nas partidas restantes da competição, que foi apenas uma. A decisão revoltou os clubes brasileiros, que geraram um debate sobre o combate ao racismo no futebol sul-americano.