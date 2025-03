Carille prefere que Vasco enfrente o Santos com Neymar

Times duelam pela rodada inaugural do Brasileirão, no próximo domingo (30), em São Januário; Ney se prepara para voltar de lesão

Além de dar informações sobre reforços , o treinador revelou se prefere que Neymar esteja em campo para o duelo do próximo domingo (30) contra o Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

“Sempre o melhor: com o Neymar. Se ganha sem o Neymar, é porque ele não estava. Vamos trabalhar para ganhar do Santos com o Neymar. Muito feliz de ver alguns atletas desse nível voltando. Que eles venham com o melhor, e que venhamos com o melhor também, para fazermos um grande jogo”, afirmou sobre o camisa 10 do Santos, que acredita que estará apto a entrar em campo.

Renovações com Payet e Coutinho?

Falando em melhor, o treinador também discorreu sobre Coutinho. Apesar de sofrer lesão na última partida do Vasco (semifinal do Carioca contra o Flamengo), o jogador deverá ir a campo contra o ex-companheiro de Seleção. Carille, então, falou sobre as possíveis renovações do camisa 11 e também de Payet, maiores vencimentos da folha salarial do clube. Enquanto o francês tem vínculo apenas até o dia 5 de maio, o contrato de Coutinho vai até 30 de junho.

“Vamos esperar. Na parte técnica, sim, mas temos que ver a parte financeira, outras coisas do clube. Temos alguns meses ainda, isso não foi conversado, mas é melhor esperarmos e entender tudo para fazer o que é melhor para todo mundo”, revelou o comandante.