Brasil nunca perdeu para a Colômbia em solo brasileiro

Aliás, a última vez que as duas equipes se enfrentaram no Brasil, teve vitória brasileira. Jogando na Neo Química Arena, a Canarinho venceu por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá. A partida, inclusive, também foi pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, mas de 2022.

Para a partida, o técnico Dorival Júnior deve fazer apenas uma mudança no time em relação aos últimos jogos. Afinal, vendo a necessidade de ter um home de referência na área, o treinador deve abdicar do falso 9 e tirar Savinho do time titular. Assim, João Pedro deve começar a partida. Ele treinou no time titular nos treinos realizados em Brasília. A ideia é que os dois jogadores do Real Madrid (Rodrygo e Vini Jr) se aproximem do centroavante no 4-4-2 desenhado, dando espaço para os laterais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.