Brasil e Colômbia estão escalados para jogão nas Eliminatórias

Com João Pedro como referência no ataque, Dorival Júnior define os 11 titulares da Seleção para o embate contra os colombianos

A Seleção Brasileira está escalada para o duelo contra a Colômbia nesta quinta-feira (20/3), às 21h45, no estádio Mané Garrincha, pela 13° rodada das Eliminatórias da Copa. O técnico Dorival Júnior confirmou a mudança no ataque e João Pedro será o centroavante da Canarinho na partida.

João Pedro treinou no time titular nos treinos realizados em Brasília. A ideia é que os dois jogadores do Real Madrid (Rodrygo e Vini Jr) se aproximem do centroavante no 4-4-2 desenhado. Assim, dando mais espaço para os laterais.

A Colômbia também está escalada com: Vargas, Muñoz, Davison Sánchez, Lucumi e Mojica , Llerma, Richard Ríos, John Árias e James Rodríguez; Jhon Córdoba e Luís Diaz.

Na quinta colocação da tabela das Eliminatórias, o Brasil pode terminar esta Data-Fifa na sétima colocação em caso de duas derrotas. Contudo, também pode acabar na segunda colocação, caso some dois triunfos. Afinal, a Canarinho terá Colômbia e Argentina, adversários diretos por uma vaga na Copa, em sequência. Assim, existe uma importância de mostrar um bom futebol e espantar os desempenhos ruins de jogos anteriores.