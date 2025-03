Atlético faz consulta por destaque do Grêmio, mas se surpreende com valor pedido

Em busca de mais um volante, Atlético faz contato por Villasanti, mas pedida do Tricolor Gaúcho é acima do esperado

O técnico Cuca, do Atlético, segue em busca de reforços para seu elenco e solicitou à diretoria novos nomes. Um dos alvos é o volante Mathías Villasanti, do Grêmio. No entanto, o alto valor pedido pelo jogador dificultou qualquer tentativa de negociação.

O portal “Goal” antecipou a informação. Durante o contato com a diretoria do clube gaúcho, a diretoria do Atlético recebe a informação de que o Grêmio exige 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 92 milhões, de acordo com a cotação atual). Diante desse valor, a diretoria considera a negociação inviável.