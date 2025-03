Artur valoriza ‘pausa’ na temporada do Botafogo: ‘Importante e muito raro’

Atacante observa identidade do Glorioso sob a batuta do técnico Renato Paiva

Sem disputar as semifinais desta edição do Carioca ou o tricampeonato da Taça Rio, o Botafogo “ganhou” a pré-temporada que faltou no início de 2025. O período de um mês sem jogos oficiais é valorizado entre o elenco do Glorioso, como destacou, nesta quinta-feira (20), o atacante Artur. Recém-contratado, ele celebra esta “pausa”.

“É muito raro. É uma pré-temporada no meio da temporada. Então, a gente ficou muito feliz. Fundamental. Não só fisicamente, mas também para a cabeça, não é? Estamos treinando bastante para começar com o pé direito”, promete o ponta do Botafogo.