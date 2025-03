Alisson retorna à Seleção buscando passar sua experiência aos mais jovens

O goleiro Alisson já virou sinônimo de Seleção Brasileira nos últimos anos. Afinal, com 71 partidas com a Canarinho, ele é o segundo do elenco atual com mais partidas com a Amarelinha, atrás apenas de Marquinhos, com 95 jogos. Contra a Colômbia, nesta quinta-feira (20/3), ele retorna ao Brasil após quatro jogos querendo levar esta sua experiência para dentro de campo.

“É com muita alegria que retorno. São dois jogos do tipo que todo jogador sonha em jogar com a Seleção Brasileira, e estar nesse ambiente como mais um dos mais experientes, com muitos jovens promissores, tem sido especial. O meu terceiro ciclo de Copa do Mundo tem sido um desafio, mas que me traz ainda mais motivação para deixar o meu melhor aqui não só para mim, mas para o grupo e os jovens que estão chegando”, disse Alisson.

Alisson conta que, quando jovem e conhecendo o ambiente da Amarelinha, sempre buscava se espelhar nas atitudes dos mais experientes. Aliás, ele mencionou nomes como Thiago Silva, Kaká, Miranda e Filipe Luís e agora tenta passar aos mais jovens da atual Seleção, o que aprendeu anos atrás.

“Sempre olhei para os mais velhos como uma referência e contei sempre com jogadores experientes, que me ajudaram bastante com palavras e pela postura dentro de campo. Hoje tento lidar desta maneira. Às vezes não precisamos de palavras para ajudar, mas de postura exemplar e sendo ótimos profissionais. Acredito que essa é a melhor maneira de ensiná-los o caminho certo a seguir dentro da Seleção, na vida e na carreira deles”, completou.