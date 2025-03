Zubeldía esboça time para jogo-treino do São Paulo no sábado

O técnico Luis Zubeldía começou a esboçar os times que enfrentarão o São Bernardo em jogo-treino no próximo sábado, às 10h (de Brasília), no Morumbis, em atividade fechada para imprensa e público. Dessa maneira, o São Paulo treinou na manhã desta quarta-feira no CT da Barra Funda (19) já de olho na sequência da temporada.

Mais uma vez, Lucas Moura desfalcou o treino do São Paulo. Em imagens divulgadas pelo clube, o meia-atacante aparece em uma bicicleta ergométrica em recuperação de uma pancada no joelho direito. A tendência é que ele fique fora do jogo-treino.

Dupla estrangeira também fica do jogo-treino do São Paulo

Bobadilla e Ferraresi também não enfrentarão o São Bernardo. Afinal, a dupla está com Paraguai e Venezuela, respectivamente, para duelos pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

Recuperado de fratura em um dos dedos do pé esquerdo, Luiz Gustavo participou de toda a atividade. Assim como o zagueiro Alan Franco, que sofreu um trauma no braço esquerdo na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras. O defensor ficou fora somente do treino de reapresentação do elenco.