Vasco deve realizar outro jogo-treino antes de enfrentar o Santos

A equipe enfrentou o Maricá no último sábado (15), vencendo por 4 a 2. E, segundo informações do “ge’ desta quarta-feira (19), é provável que o Vasco encare o Boavista, também do Rio de Janeiro. A logística, afinal, fica mais fácil por questão geográfica.

Visando pelo menos mais um jogo-treino antes de estrear no Brasileirão, o Vasco fez esforços para enfrentar Botafogo e Guarani como preparação para a partida contra o Santos, mas não obteve êxito. Dessa forma, há boas chances do time enfrentar o Boavista no sábado (22).

O desejo inicial era enfrentamento contra equipes mais fortes que as enfrentadas no Estadual. Por isso, a diretoria entrou em contato com o Botafogo. O clube também tentou contato com o Guarani, que disputa a Série C, mas não houve acordo.

Assim, o Boavista surgiu como opção para que os times realizem jogo-treino no sábado. A partida visa ajudar a preparação do time de Fábio Carille para o restante da temporada, incluindo a estreia no Brasileirão. Será no outro domingo (30), contra o Santos, em São Januário. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).