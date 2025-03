Suposta amante do Neymar revela treta com Rodrygo

Em uma das suas participações em programas após expor noite com Ney, Any Awauada revelou treta com jogador do Real Madrid

Any Awauada, que expôs uma relação com Neymar, na festinha que causou polêmica na vida do jogador, contou durante uma entrevista que já teve uma treta com o amigo do camisa 10 do Santos, Rodrygo Goes, que atualmente defende o Real Madrid.

De acordo com ela, uma vez eles se encontraram e ele disse que estava com a namorada. Ela reagiu espontaneamente e acabou entregando que já havia trabalhado com ela, o que Rodrygo não sabia.