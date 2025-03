São Paulo leva gol no fim e fica no empate com o Atlético-GO pelo Brasileirão sub-20

Tricolor paulista vencia até os 45 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate do time goiano

O São Paulo perdeu a chance de emplacar a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira (19), o Tricolor levou um gol no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO. O jogo foi disputado no estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia, pela segunda rodada da competição. Paulo Sérgio abriu o placar para os paulistas, com Yuri deixando tudo igual.

Com o resultado, o São Paulo fica em terceiro, com quatro pontos conquistados. O Atlético-GO, por sua vez, pontua pela primeira e está na décima colocação. A liderança é do Cruzeiro, que venceu o Vasco nesta quarta-feira por 3 a 1 e tem 100% de aproveitamento.