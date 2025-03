Renato Paiva já estreará com maratona pelo Botafogo

Ao voltar a campo no dia 30 para enfrentar o Palmeiras, pela primeira rodada do Brasileirão, o Botafogo dará início a uma forte maratona de jogos. A partida contra o Verdão, aliás, marcará a estreia do português Renato Paiva no comando da equipe. Assim, logo após este primeiro compromisso, o treinador e o Fogão emendarão uma sequência de outros oito jogos no mês de abril. São, ao todo, oito partidas no quarto mês do ano.

A estreia de Paiva será contra o Palmeiras, no dia 30. Depois, no dia 2 de abril, o Glorioso dará início à campanha pela tentativa do bicampeonato da Libertadores. Será contra a Universidad de Chile (CHL), fora de casa, pela rodada inaugural da fase de grupos.