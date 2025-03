Quem é que sobe? Confira as semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista!

Primavera, Capivariano, Ituano e Taubaté passaram pelas quartas de final e disputam duas vagas na elite do estadual / Crédito: Jogada 10

A Série A2 do Campeonato Paulista conheceu, nesta quarta-feira (19), os seus semifinalistas. Primavera, Capivariano, Ituano e Taubaté derrotaram seus adversários e agora são os candidatos para duas vagas na elite do estadual no ano que vem. Duas classificações vieram na marca da cal. O Ituano conseguiu se recuperar da derrota por 2 a 0 na ida, para a Ferroviária, com um 3 a 1 no Novelli Júnior. O gol que igualou o placar agregado foi marcado por Erik, já nos acréscimos. Nas penalidades, vitória do clube de Itu por 3 a 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na semifinal, o Ituano vai encarar o Capivariano. O Leão bateu o XV de Piracicaba por 2 a 1, dentro de casa, e igualou o marcador após perder 1 a 0 na ida. A curiosidade é que o Alvirrubro poderia ter garantido a vaga no tempo regulamentar, já que marcou o segundo gol aos 49 minutos do segundo tempo, com Vinicius Popó. Porém, o XV descontou aos 53 minutos de jogo. Entretanto, o Capi ficou com a vitória por 3 a 2 nos pênaltis.