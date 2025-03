Palmeiras x Botafogo, pelo Brasileiro, passa para o domingo (30)

Clássico estava previsto para sábado (29). Confira os desdobramentos da primeira rodada do Brasileiro

Marcado, inicialmente, como o jogo de abertura desta edição do Campeonato Brasileiro, Palmeiras x Botafogo mudou de data e horário. O clássico da primeira rodada da competição nacional sai de sábado (29), às 16h30, para domingo (30), às 16h. O local, contudo, permanece o mesmo, o Allianz Parque, praça esportiva da equipe paulista. A informação é do site “Uol”.

Como consequência da alteração entre o choque dos dois primeiros colocados do último Brasileirão, São Paulo x Sport, previsto para domingo (30), também pelo Brasileiro, foi antecipado para sábado (29). Na Terra da Garoa, a Polícia Militar proíbe jogos dos grandes, na capital, no mesmo dia. Sendo assim, Palmeiras e Tricolor não podem entrar em campo na mesma data.

Outro jogo que mudou foi Bahia x Corinthians. Saiu de sábado para domingo. As alterações ocorreram para que os dois finalistas do Paulista (Timão e Palmeiras) tenham maior tempo de descanso entre as suas competições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.