Neymar compartilha sua recuperação de lesão nas redes sociais

Craque se prepara para retornar aos gramados e ficar 100% na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro no final de março / Crédito: Jogada 10

Neymar segue se recuperando de uma contusão e compartilhando sua rotina de atividades em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O treinador Pedro Caixinha concedeu a ele quatro dias de descanso, e o jogador se prepara para estar 100% na estreia do Campeonato Brasileiro, no final de março, contra o Vasco, em São Januário. Em publicações nas redes sociais, o craque mostra que anda de bicicleta e realiza atividades com seu preparador físico particular, Ricardo Rosa. Nesta terça-feira (19), ele intensificou os treinos. Aliás, sem atuar desde o dia 6 de março, Neymar perdeu a semifinal do Paulistão contra o Corinthians e também deixou de integrar a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina.