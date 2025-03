Lautaro Martínez é cortado e não enfrenta o Brasil pelas Eliminatórias

Já sem Lionel Messi, fora da lista da Argentina por conta de um desgaste muscular, o técnico Lionel Scaloni perdeu outro pilar do setor ofensivo para os jogos contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Artilheiro da Inter de Milão, Lautaro Martínez foi cortado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. A Associação de Futebol da Argentina (AFA) informou o problema médico nesta quarta-feira (19).

“O atacante Lautaro Martínez estará fora do elenco para as rodadas de março devido a uma lesão muscular no tendão inferior da coxa esquerda”, publicou o perfil oficial da Argentina nas redes sociais.