Jovens do United e City são acusados de falsificar idade

Uma polêmica toma conta dos rivais de Manchester. Jogadores das categorias de base do United e do City estão sendo acusados de mentir sobre a idade e, na verdade, já serem adultos. A informação foi divulgada pelo jornal ‘The Telegraph’, que afirma haver indícios de que seis atletas que se mudaram para o Reino Unido nos últimos anos podem ter adulterado suas idades. Três deles, inclusive, já atuaram pelas seleções de base da Inglaterra.

LEIA MAIS: Premier League adia uso do impedimento semiautomático após recorde de espera do VAR

Três dos seis jogadores investigados são representados pelo mesmo agente, que classificou as denúncias como uma “campanha de difamação”.

“Isso é um problema sério de proteção. Imagine levar uma entrada dura de um garoto que tem um palmo a mais que você. Ou seja, é injusto e uma grande farsa”, disse, afirmando que alguns dos jogadores suspeitos seriam “quatro ou cinco anos mais velhos” do que o declarado.

Um dos pais de jogadores adversários expressou preocupação com a segurança dos jovens.

Ao mesmo tempo, outro familiar relatou que um dos seis investigados teria agredido outro jovem “três vezes no rosto”. Além disso, levantou preocupações sobre a idade dos jogadores em relação ao ambiente escolar.

“Se um garoto de 16 anos é colocado em uma turma com crianças de 11 ou 12 anos… adolescentes de 16 anos têm desejos, impulsos… Onde isso pode levar?”

O caso de Amad Diallo

As suspeitas também envolvem possíveis casos de tráfico infantil nos países de origem desses jogadores. Um exemplo citado foi o do jogador Amad Diallo, do Manchester United.