Jorginho chega ao Rio para folga e despista sobre negociação com o Flamengo

O Flamengo segue na busca pela contratação de Jorginho, do Arsenal. Com isso, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira para a folga de Data-Fifa. Ele visita a cidade junto da esposa e a viagem não tem conexão direta com uma possível conversa com o clube carioca. Afinal, no aeroporto do Galeão, o jogador desconversou sobre a chance de fechar com o Rubro-Negro. “Vamos ver”, disse ao canal “Paparazzo Rubro-Negro” no YouTube.

Dessa forma, na próxima semana, o atleta voltará à Inglaterra para seguir a preparação com o Arsenal para enfrentar o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League, nos dias 4 e 16 de abril.

Até o momento, não existe nenhuma reunião marcada entre o jogador e o Flamengo durante esse período. Obviamente que ambas as partes podem aproveitar a ocasião para um possível encontro. Quem está à frente das negociações é o diretor de futebol, José Boto. Negociação tem impasse O Flamengo pretende contar com Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes, em junho. No entanto, ainda não conseguiu chegar a um acordo com o jogador do Arsenal.