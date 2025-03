Jogador da Austrália revela ser alvo de ataques: ‘Ameaças de morte diárias’

Jogador australiano indica que passou a ser vítima do ódio de terceiros após revelação por meio de vídeo nas redes sociais em 2021

“São várias, várias ameaças de morte que chegam até mim diariamente. O mundo do futebol é um lugar bastante tóxico para ser um jogador abertamente gay. Não é nada que qualquer um conseguiria encarar”, detalhou Cavallo.

O meio-campista Joshua Cavallo tornou-se em 2021 o primeiro jogador na Austrália a declarar publicamente ser homossexual. O jogador, que atua na liga local, no Adelaide United, indicou durante participação no podcast da Fifa, que expor a sua sexualidade lhe trouxe consequências negativas. Isso porque ele passou a ser vítima de ataque de ódio de terceiros.

“Estamos muito, muito longe da aceitação neste espaço. Estes são fatores que as pessoas vão considerar ao se declarar e elas podem não ter feito ainda, mas se declarar traz toda a atenção, pressão e negatividade que afetarão o seu desempenho a longo prazo”, concluiu Joshua.

O meio-campista decidiu revelar a sua orientação sexual por meio de um vídeo que postou em suas redes sociais em 2021. Além disso, ele conduziu diversas campanhas com foco na causa LGBTQIA+. O intuito destas ações era orientar, educar e promover maior aceitação. Posteriormente a esse episódio, Joshua continua como um dos poucos indivíduos da classe a se declarar homossexual. No ano passado, aliás, o meio-campista decidiu pedir seu namorado, Leighton Morrel, em casamento. Ele escolheu como local ideal o Coopers Stadium, estádio do Adelaide United, clube que defende.