João Paulo Sampaio comemora dez anos de Palmeiras: ‘Me faz muito bem’

Diretor das categorias de base revolucionou a formação de atletas do clube e foi homenageado pelo Verdão / Crédito: Jogada 10

Um dos principais nomes internos do Palmeiras completou dez anos de casa. Nesta quarta-feira (19), o coordenador das categorias de base, João Paulo Sampaio, recebeu uma homenagem da diretoria do clube pela década de serviços junto ao Alviverde. Desde que chegou no Palmeiras, Sampaio trabalhou com uma geração que rendeu mais de R$ 1 bilhão aos cofres do clube. Entre os jogadores estão o zagueiro Vitor Reis, o volante Danilo, o meia Luis Guilherme, e os atacante Endrick e Estêvão. Além disso, conquistou duas vezes a Copinha, três vezes o Brasileirão Sub-20, duas vezes o Brasileirão Sub-17, duas vezes a Copa do Brasil Sub-20 e quatro vezes a Copa do Brasil Sub-17.

Surpresa na homenagem Sampaio recebeu uma homenagem emocionante do clube. A presidente Leila Pereira e o treinador Abel Ferreira entregaram uma placa comemorativa pela marca. Depois disso, sua esposa apareceu de surpresa com uma camisa personalizada. Para fechar, o pai do coordenador também participou, cantando a música "Caminhos do Coração", de Gonzaguinha.