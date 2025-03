Jardim avalia período de treinamentos do Cruzeiro, mas alerta para times mais preparados: ‘Precisamos ser conscientes’

Eliminado precocemente no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro dedicou o mês de março para se preparar para o restante da temporada. Durante a intertemporada, o técnico Leonardo Jardim, contratado em fevereiro , aproveitou a oportunidade para conhecer melhor seu elenco. No entanto, o treinador português reconheceu que a equipe ainda precisa evoluir.

“Com certeza, não estamos no nível de outras equipes. Precisamos ser conscientes, e eu não gosto de criar falsas expectativas. Existem equipes no Brasileirão que estão, neste momento, mais bem preparadas, pois têm tido um processo de trabalho de dois, três anos”, afirmou o treinador.

Jardim também destacou os pontos que focou durante os trabalhos no último mês.

“É importante trabalhar as ideias de jogo: como queremos que a equipe se comporte, tanto com bola quanto sem bola, e quais atitudes devemos ter na recuperação da posse. Queremos uma equipe mais compacta. Também trabalhamos a parte psicológica, que é fundamental para que todos saibam assumir responsabilidades. No futebol, precisamos fazer sacrifícios uns pelos outros e jogar como uma verdadeira equipe”, acrescentou.

O Cruzeiro realizou até agora quatro amistosos: contra um time sub-20, o Boston City (da segunda divisão do Campeonato Mineiro), o Botafogo e, por último, o Pouso Alegre. Jardim fez algumas observações sobre os jogos.