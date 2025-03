Gabigol tem data marcada para julgamento de recurso por doping

Agora no Cruzeiro, Gabigol terá que lidar com problemas do seu passado. O Cas (Corte arbitral do esporte) marcou o julgamento do recurso do atacante quanto ao caso de doping. A audiência acontecerá no dias 03 e 04 abril, na Suíça.

O jogador busca anular a condenação da primeira instância, que condenou o atacante à dois anos de punição. Caso seu recurso seja recusado, Gabigol terá que cumprir o resto da punição, que vai até o final do mês abril.