Flamengo e staff de Gerson divergem sobre proposta de renovação

Diretoria do Rubro-Negro já apresentou duas propostas ao volante, mas a primeira foi recusada; Clube segue otimista por um acordo / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Flamengo já apresentou duas propostas de renovação para Gerson. De acordo com informações, seria a maior valorização salarial de um atleta sob contrato com o clube nos últimos anos. No entanto, o pai e empresário do jogador, Marcão, recusou e achou o valor baixo na primeira oferta. Agora, o clube espera uma resposta positiva da segunda proposta. A informação é do “ge” e da “Goal”. A diferença da primeira para a segunda oferta foi apenas no prazo, aumentando mais um ano na duração do contrato. O Flamengo ainda aguarda uma nova resposta de Gerson, mas publicamente demonstra otimismo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Nós fizemos uma proposta para o Gerson que eu julgo como muito boa, agora a bola está com ele. Nos estamos otimista, não vamos deixar nada para em cima da hora. Estamos atentos ao detalhes, acho que ele está satisfeito com a proposta que fizemos para ele. O retorno é dele para o Boto, a minha parte como presidente eu fiz”, disse Bap, presidente do Flamengo após sorteio da Libertadores.