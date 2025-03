Especialistas analisam grupos dos brasileiros na Libertadores 2025

Sete times vão representar o Brasil no torneio; veja quem se deu melhor e pior no sorteio de acordo com colunistas do J10 e outros jornalistas

No Grupo A, o Botafogo, atual campeão da competição, vai disputar vaga no mata-mata com Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) e Carabobo (VEN). O Flamengo vai encarar a LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG). Já o São Paulo vai enfrentar o Libertad (PAR), Talleres (ARG) e Alianza Lima (PER) no Grupo D.

O Fortaleza está no Grupo E, com Racing (ARG), Colo-Colo (CHI) e Bucaramanga (COL). Dois brasileiros estão presentes no F: Internacional e Bahia, acompanhados por Nacional (URU) e Atlético Nacional (COL). Por fim, o Palmeiras caiu no Grupo G, que também conta com Bolívar (BOL), Sporting Cristal (PER) e Cerro Porteño (PAR).

O Jogada 10, então, pediu a opinião de jornalistas esportivos sobre o cenário dos brasileiros em seus respectivos grupos. Quem avança? Quem cai? Confira as análises abaixo.

Carlos Alberto Vieira – Editor-chefe e Colunista do J10

“Quase todos os times brasileiros ficaram em grupos tranquilos. Sendo que Flamengo e Palmeiras estão em grupos mais fáceis. Imagino que Palmeiras não terá dificuldades para ficar em primeiro e vejo Flamengo disputando o topo com a LDU. Botafogo vai encontrar algum problema, porque Estudiantes e La U são equipes mais fortes. Grupo do São Paulo é tranquilo, embora o Libertad seja um time um pouco mais tradicional e o Alianza Lima tenha elimado o Boca Juniors. O problema está no Grupo F, que tem como cabeça de chave o Nacional do Uruguai e também conta com o Internacional, Bahia e Atlético Nacional, que apesar de não ser tão forte quanto era há seis/sete anos atrás, ainda é um time qualificado. Então são dois brasileiros em um grupo com duas equipes que possuem bastante tradição. Na minha opinião, a situação mais complicada para classificação é a do Bahia. Não tem ‘grupo da morte’, mas eu vejo o F como o mais complicado para cravar os classificados. Nos demais, vejo todos os cabeças de chave avançando sem maiores problemas”.

Mauro Beting – Jornalista e Comentarista Esportivo

“Para mim, todos os brasileiros se classificam. Então, no Grupo A, pelo que tem jogado o Estudiantes e por aquilo que está remontando, de novo, o Botafogo, a partir de abril, acredito que passe em primeiro o Estudiantes e em segundo o Botafogo. No Grupo B, o River Plate vai em primeiro e, junto com ele, vai o Independiente del Valle. No C, o Flamengo tem tudo para ser a melhor campanha da fase de grupos e, para mim, é o maior favorito, não só do grupo, mas por ora, na Libertadores. LDU passa em segundo. Achei o Grupo D equilibrado, mas o São Paulo é favorito e também passa o Talleres. Já no E, o Racing tem um ótimo futebol e é a melhor equipe estrangeira na competição que pode parear com as grandes equipes. E o Fortaleza, apesar do início estável e trabalho histórico, vai em segundo. No grupo F, passam os dois brasileiros. O Bahia, que volta à Libertadores desde 89, quando, coincidentemente, enfrentou o próprio Inter. Para mim, o Inter é um dos grandes times hoje, com potencial para ir até a final. Então, Inter em primeiro e Bahia em segundo. No Grupo G, Palmeiras passa em primeiro e vai com o Bolívar, que além da altitude, tem um bom time”.