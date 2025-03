Dorival lamenta ausência de Neymar na Seleção e espera ‘jogo difícil’ contra Colômbia

Já com um time em mente contra a Colômbia , o técnico Dorival Júnior comentou sobre a ausência do atacante Neymar. O treinador lamentou a lesão do camisa 10, mas ressaltou que a Seleção pode achar soluções sem o craque em campo. O jogador iria voltar a jogar pelo Brasil após um ano fora das convocações por conta de uma grave lesão no joelho e precisou passar por cirurgia.

O Brasil, aliás, ocupa a quinta colocação na tabela da competição qualificatória, com 18 pontos, e vem de dois empates consecutivos. Já a Colômbia figura na quarta posição, com 19 pontos, e amarga uma sequência negativa de duas derrotas seguidas.

“Eu acho que a Colômbia tem uma estrutura de jogo muito bem definida, são 30 jogos do treinador, talvez um pouco mais, os jogadores já muito bem definidos em suas funções e posições, não acredito que dois ou três resultados vão mudar alguma coisa. Com certeza teremos um jogo muito complicado. É uma equipe muito forte, que vem num processo de evolução, assim como vem a nossa equipe, um processo de remontagem”, disse Dorival.

Outros trechos da coletiva de Dorival:

Novas lideranças: “Tudo caminha para uma condição em que a partir do momento em que as coisas comecem a ser encontradas com facilidade, floresçam as lideranças. É natural, não podemos ficar aqui cobrando a todo o momento, os jogadores estão começando a ter uma sequência. Queira ou não é um momento diferente do que viviam, e é só aguardar para que as novas lideranças comecem a aparecer é natural que tenham uma experiência muito grande em relação a todas as relações já vividas”.

Laterais: “Nós temos que buscar sempre opções, pela não convocação de um nome ou outro, temos que sempre buscar equilíbrio. A marcação tem que ser montada a partir do que é apresentado pelo adversário. Dando liberdade de apoio pelos lados, ao mesmo tempo com a responsabilidade que cada um tem para iniciar a retomada de bola a partir do momento que não a tenhamos. Isso facilita presença de laterais apoiadores e que tem essa característica. Tudo isso é uma organização natural a partir do momento que tenhamos nomes disponíveis ou não”.

Adversários: “Eu quero ver a Seleção render em qualquer momento, independente do adversário que tenhamos. Teremos dois compromissos muito complicados, mas nossos adversários também reconhecem a condição da seleção brasileira. Estamos melhorando a cada momento, é uma subida gradativa que esta acontecendo. Espero que a gente continue nesse processo, para que no final dessa rodada a gente tenha uma possibilidade mais real e clara do que pode acontecer ate os momentos finais dessa fase classificatória”.