Dorival diz que presidente da Conmebol foi ‘infeliz’ e faz pedido no combate ao racismo

Às vésperas do confronto diante da Colômbia, pelas Eliminatórias, o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, reprovou a frase polêmica dita pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. Em entrevista coletiva desta quarta-feira (19), o treinador levantou a bandeira da necessidade de um maior esforço na luta contra o racismo.

Na última segunda-feira (17), em evento que marcou o sorteio dos grupos da Libertadores, o mandatário da entidade sul-americana respondeu sobre o futuro dos torneios no continente com uma suposta “saída” de clubes brasileiros em decorrência da inércia da Confederação no tocante aos frequentes episódios de injúria racial.