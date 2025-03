Cuiabá anuncia a contratação por empréstimo de Lucas Eduardo, do Vasco

Jogador, que estourou a idade para atuar no sub-20, não tem espaço no elenco cruz-maltino, sendo emprestado para ganhar minutagem / Crédito: Jogada 10

O Cuiabá anunciou, na manhã desta quarta-feira (19), a contratação do volante Lucas Eduardo como reforço para a disputa da Série B do Brasileirão. Assim, o jovem, de 21 anos, chega por empréstimo do Vasco com contrato válido até o final da temporada. O jogador iniciou a carreira no Nova Iguaçu até chegar ao Cruz-Maltino em 2019, clube em que se profissionalizou. Dois anos depois, quando atuava pelo sub-17 do time carioca, defendeu a Seleção Brasileira da categoria.

O meio-campo é o setor mais inchado do elenco do Vasco. Contando com Hugo Moura, Tchê Tchê, Mateus Carvalho, Paulinho e Jair, além de Sforza, Lucas Eduardo se viu sem espaço e atuou apenas 14 minutos, sendo o segundo jogador com menor minutagem dentro dos que entraram em campo.