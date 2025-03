Coritiba anuncia rescisão do contrato com lateral Rafinha

O Coritiba anunciou que chegou a um acordo pela rescisão do contrato com o lateral-direito Rafinha. O experiente jogador, de 39 anos, gerou revolta nos bastidores do clube após participar do evento de lendas do Bayern de Munique, onde passou grande parte da carreira. Contudo, ele não tinha autorização da diretoria. A decisão pelo fim do vínculo entre as partes foi em comum acordo.

O Coritiba informa que o atleta Rafinha não faz mais parte de seu elenco de jogadores, tendo ambos em comum acordo rescindido o contrato que tinha vigência até o fim de 2025. O Coxa deseja êxito ao atleta que nasceu para o futebol como Piá do Couto. pic.twitter.com/qmxqeD652G