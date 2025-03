Brasília demonstra estar ‘saturada’ com Seleção, que não deixou cidade sentir saudades

Brasil vem jogar no Distrito Federal pela segunda vez em cinco meses, mas não mostra a comoção esperada pela CBF / Crédito: Jogada 10

Brasília se tornou um palco frequente da Seleção Brasileira nos últimos anos. Afinal, esta é a segunda vez que o Brasil vem jogar no Mané Garrincha em cinco meses. Os residentes na cidade estão divididos entre os ansiosos quem tem ingresso para ver a Canarinho e os que nem sabiam que os astros do futebol mundial estavam no Distrito Federal. Mas pouca comoção vem sendo encontrada até o momento.

Nos primeiros dias em Brasília, foram poucos os torcedores que estiveram no hotel para tentar um registro com os jogadores. Já no Bezerrão, onde a Seleção treinou duas vezes, a comoção veio apenas na segunda atividade, com muita euforia, mas sem uma quantidade massiva de adeptos.