Botafogo: Jeffinho faz controle de carga após incômodo; Danilo Barbosa segue no DM

Dupla deve ficar fora do jogo-treino do Alvinegro contra o Novorizontino, no próximo sábado, no estádio Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

O Botafogo segue preparação para o jogo-treino do próximo sábado, às 16h15 (de Brasília), contra o Novorizontino, no Nilton Santos. O técnico Renato Paiva convive com alguns problemas médicos no elenco que podem afetar a escalação para a atividade. Afinal, Jeffinho tem feito controle de carga após sentir um incômodo em uma das coxas. Por sua vez, o volante Danilo Barbosa vem fazendo atividade de reforço muscular. A dupla deve ser desfalque do Glorioso no sábado.

Jeffinho conviveu com 2024 marcado por longa ausência devido a uma lesão na coxa direita, em partida contra o Universitario, em 16 de maio, pela Libertadores. Por conta disso, reapresentou-se para esta temporada no dia 6 de janeiro, antes do restante do elenco principal.

LEIA MAIS: Renato Paiva já estreará com maratona pelo Botafogo No entanto, nos últimos dias, o atacante queixou-se de um incômodo em uma das coxas, o que fez o Botafogo recuar no tratamento do atacante. Assim, de acordo com o “ge”, o Alvinegro optou por tirá-lo das atividades de campo, e o jogador vem mantendo um cronograma de controle de carga antes de voltar a fazer atividades no gramado. O Glorioso estreou com o time titular na temporada no clássico contra o Fluminense, pelo Estadual, e Jeffinho não atuou. Na ocasião, o Botafogo alegou que o jogador recuperava-se de um problema sofrido na pré-temporada. Até o momento, foram apenas dois jogos em 2025, contra Vasco e Racing, este pela Recopa Sul-Americana. No entanto, retornou ao DM.