Após Riquelme, Isaque também vira preocupação no Fluminense

Jogador de 18 anos deixa o campo contra o Inter, pelo sub-20, com dores em um dos joelhos e passará por exames

O meia Isaque, do Fluminense, deixou o jogo desta quarta-feira (19) contra o Inter com dores em um dos joelhos e passará por exames. A partida, válida pelo Brasileirão sub-20, terminou em vitória colorada por 3 a 1.

Assim, segundo o “ge”, o meia de 18 anos passará por exames na quinta-feira (20) para saber a gravidade da possível lesão. Ela se deu em dividida durante o duelo contra o Inter. Ao sair de campo, logo recebeu tratamento com gelo, sendo imobilizado no joelho, apesar de conseguir caminhar na saída do estádio.