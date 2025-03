Agente nega que Gustavo Henrique tenha recibido proposta do Grêmio, que está à procura de um zagueiro

Aos 31 anos, Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024. Após lesão na perna direita, voltou a ser titular nas últimas cinco partidas. Sua experiência em grandes times faz com chame atenção no mercado.

Atualmente, o Grêmio tem Jemerson, Wagner Leonardo, Rodrigo Ely e Gustavo Martins para a função de zagueiro. O jovem Natã também está no elenco, mas tem poucas chances. O lateral Luan Cândido pode ser improvisado na posição se necessário.

No último domingo (16), o Imortal perdeu o título do Campeonato Gaúcho para o Internacional. Aliás, o Tricolor vinha de uma sequência de sete títulos consecutivos no Estadual. O Colorado, por sua vez, volta a levantar a taça após nove anos.

Agora, o time gaúcho visa o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. A equipe estreia no torneio nacional contra o Atlético-MG, no dia 29 de março, em Porto Alegre. Por outro lado, pela competição continental, vai encarar o Sportivo Luqueño no dia 2 de abril, no Paraguai.