Wesley cita ajuda de companheiros de clube na Seleção: ‘Sensação de estar em casa’

A primeira Data-Fifa da temporada de 2025 ficará marcada na carreira de um jogador da Seleção Brasileira. Trata-se de Wesley, do Flamengo, que apareceu na lista do técnico Dorival Júnior pela primeira vez, algo que reflete o ótimo momento que vive em seu clube. Sendo assim, o lateral-direito descreveu estar vivendo um sonho com a camisa do Brasil e falou sobre a importância de ter companheiros rubro-negros no grupo. “Agradecer ao Dorival pela oportunidade. Estou vivendo um sonho de estar vestindo essa camisa, que sempre almejei. Ainda não treinei, apenas tivemos o regenerativo. Hoje será o meu primeiro treino com meus companheiros. Sobre ter Gerson, Alex Sandro e Ortiz aqui é excelente, pois passa a sensação de eu estar em casa. Então, acho que isso é muito importante e as expectativas são as melhores, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho que falta paciência (com os mais jovens). Mas vai muito do jogador entender o momento que ele está. Eu vinha de um momento em 2023, que estava oscilando, mas eu via que podia melhorar. Fui oscilando e em 2024 foi um ano de aprendizado. A impaciência da torcida me fez refletir sobre o que deveria fazer. Tomei uma atitude e teve resultado. A torcida me cobrava, pois sabia o que eu podia fazer e onde podia chegar”, completou.

“Quando eu fiquei sabendo que fui convocado foi uma gritaria e eu não ouvi o nome do Gerson. Comecei a pesquisar e senti o alívio que ele iria vir. Peço muitos conselhos a ele e ,muitas vezes, ele me ajuda. Estou mais nervoso para treinar do que para a coletiva”, refletiu. Briga pela titularidade O Brasil mede forças com a Colômbia na próxima quinta-feira (20), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha. De acordo com Wesley, a disputa com Vanderson, do Mônaco, será sadia. Além disso, tentará nos treinos mostrar que está pronto para participar da partida.