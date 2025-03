Vencedor do Oscar, Walter Salles trabalha em obra sobre Sócrates; saiba mais

Já em filmagem, a série irá se debruçar nas raízes de um dos maiores ídolos da história do Corinthians e do futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O diretor Walter Salles mal terminou de celebrar a conquista histórica do Oscar com ‘Ainda Estou Aqui’ e já está trabalhando em um novo projeto. A próxima obra do cineasta está sendo produzida para o Globoplay e contará em quatro episódios a vida e a carreira de Sócrates, nome simbólico do futebol brasileiro. A obra intitula-se como ‘Sócrates Brasileiro’ tem como ideia promover um mergulho profundo nas raízes do ídolo nacional e revistar seu legado, especialmente para além do futebol. Sua luta pela redemocratização em meio à ditadura militar, período abordado no filme vencedor do Oscar, fará parte do documentário.

"Acompanhamos o Oscar, e que privilégio a gente conviver com o Walter Salles para deixar o legado do Sócrates ainda mais forte. Acho que vai conseguir colocar no nível que o Sócrates merece, marcado para a posteridade", celebrou Raimar, irmão do Doutor Sócrates.