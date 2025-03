Vegetti revela objetivo do Vasco na Sul-Americana: ‘Queremos ser campeões’

Atacante fala à imprensa logo no dia seguinte ao sorteio da Sula; argentino também fala sobre críticas por parte da torcida / Crédito: Jogada 10

O atacante Vegetti concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (18), no CT Moacyr Barbosa, e falou sobre suas expectativas para a temporada do Vasco. Aos jornalistas, o argentino falou sobre as críticas e também do objetivo de ser campeão da Copa Sul-Americana, comentando, inclusive, sobre o grupo em que o Cruz-Maltino está, com Lanús (ARG), Puerto Cabello (VEN) e Melgar (PER). “É muito importante para nós jogar um torneio internacional. Para o Vasco também, depois de muito tempo. Você tem que se acostumar, que o Vasco esteja todos os anos jogando torneios internacionais. Quando cheguei aqui, era a primeira meta. Eu sabia que fazia um tempo que o Vasco não jogava. Sabia também que o Vasco tem história em competições internacionais. Então, para nós é muito importante. O objetivo principal que a gente tem, indo passo a passo para buscar a classificação. Mas é muito difícil viajar para fora do país. Tem viagem, logística. Mas vamos nos preparar muito bem para isso”, avaliou o atacante.

“Jogador de futebol quer ser campeão sempre. Todo mundo sabe que é difícil. Então temos que fazer um bom planejamento, entender como se joga essa Copa, mas se tem que se preparar para ser protagonista. Se classificar é o primeiro passo. Depois, passo a passo. Claramente na cabeça de todo mundo, queremos ser campeões, mas sabemos que não é fácil”, revelou. LEIA MAIS: Gol de placa, virada histórica… Vasco tem boas recordações contra o Lanús (ARG) Fugir da altitude Vegetti revelou que não gostaria de cair em grupo com times que atuem na altitude. O Melgar foi o único dos três adversários que atua muito acima do nível do mar (2.335 metros).

“A gente tem que respeitar a todos os adversários. O que a gente não queria era viajar contra um time com muita altura porque é fod* jogar ali. Mas, depois, a gente para ser campeão tem que jogar com qualquer (clube). É um bom grupo para nós. Tem viagem, mas não tem muita altura. Também vamos viajar à Argentina, tem um time como o Lanús que é muito forte. Estão numa boa sequência, vai ser muito duro jogar lá, mas a gente tem que se preparar para isso”, admitiu. Artilharias pelo Vasco Depois, o Pirata respondeu sobre suas artilharias. Afinal, foi artilheiro da Copa do Brasil 2024 e do Carioca 2025. Ele responde se existe expectativa de artilharia no Brasileirão. “Minha expectativa é deixar o torcedor feliz. Eu fui artilheiro da Copa do Brasil, do Carioca, fiz 40 gols desde que cheguei aqui no Vasco, o que é muito difícil, mas tem torcedor que quer que eu vá embora, então o que eu quero é deixar o torcedor feliz. E o torcedor fica feliz quando a gente ganha título. Mas também a gente tem que falar que é muito difícil conseguir título. Então a gente tem que se preparar para tudo o que virá, será um ano muito longo, muito duro. Quero ajudar o time, mas acho que conseguir uma taça seria muito importante. Como capitão, eu sempre vou à frente do grupo e falo: “torcedor do Vasco tem que ficar feliz”. Torcedor que vem sendo muito maltratado ultimamente. É um clube muito grande, que já conquistou muita coisa, mas agora está passando por uma reestruturação. Tratar de representar esta camisa, que é muito grande”, afirmou Vegetti.