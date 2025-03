Vasco terá maratona, com 11 jogos em pouco mais de um mês

Assim, as primeiras rodadas do Brasileirão serão intercaladas com jogos da Sul-Americana e também da terceira fase da Copa do Brasil. À exceção da primeira rodada, os dias exatos das partidas ainda não foram definidos, mas já existem datas base.

Dessa forma, o Cruz-Maltino estreará no Campeonato Brasileiro contra o Santos, em São Januário, no dia 30 – único jogo que já tem data definida. Posteriormente, visita o Melgar, no Peru, entre os dias 1 e 3 de abril, pela rodada inaugural da fase de grupos da Sul-Americana – clique aqui para ler todos os grupos.

Depois, visita o Corinthians (entre os dias 5 e 7 de abril), pela segunda rodada do Brasileirão, e recebe o Puerto Cabello (VEN), pela Sula. Este duelo será entre 8 e 10 de abril. Abaixo, veja o restante dos compromissos do Vasco na “maratona”.