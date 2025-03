Torcedor relata ‘afastamento’ da Seleção em segunda passagem por Brasília

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Brasil goleou o Peru por 4 a 0 no dia 15 de outubro de 2024, no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa. Agora, no dia 20 de março de 2025, a Seleção jogará novamente no estádio, desta vez com a Colômbia, pela mesma competição. Mas para o torcedor Marcelo Araújo, de 49 anos, que esteve presente no ano passado, o tratamento com o povo brasileiro vem sendo diferente desta vez.