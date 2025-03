Rafinha se manifesta após atitude que implodiu crise no Coritiba

A participação do lateral Rafinha no time de lendas do Bayern de Munique remexeu com a rotina do veterano, que precisou esclarecer publicamente sua presença no evento. O jogador assumiu a responsabilidade pela atuação na partida celebrativa sem dar as devidas satisfações ao Coritiba – que sequer sabia da existência da tradicional Beckenbauer Cup.

O Coritiba de fato liberou Rafinha para viajar ao país europeu e, consequentemente, desfalcar o clube no amistoso diante do Santos. Contudo, de acordo comunicado do Coxa, o lateral alegou questões pessoais para embarcar à Alemanha. Porém, nessa segunda-feira (17), o veterano surpreendeu dirigentes e torcedores ao aparecer na Beckenbauer Cup, causando revolta generalizada.