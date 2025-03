Presidente do Santos explica situação de Neymar e fala sobre obras na Vila

Marcelo Teixeira comentou sobre a lesão do craque e garantiu retorno do jogador para a estreia do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Neymar já tem prazo para retornar aos gramados. Nesta terça-feira (18), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira comentou sobre a situação do craque, que está lesionado e sem atuar desde a partida contra o Bragantino, no dia 02 de março. Teixeira ressaltou a sequência de jogos que Neymar fez desde seu retorno ao Santos. O presidente revelou que, após deixar a partida contra o Bragantino por um incômodo, o jogador já iniciou um tratamento, mas os médicos optaram por não forçar sua presença, tanto no clube como na Seleção.

O Neymar atuou em sete jogos consecutivos, progredindo em cada uma dessas partidas, tanto na questão física quanto na técnica. No último jogo que ele atuou, contra o Red Bull Bragantino, o Neymar foi o jogador mais intenso da partida, diante de todos os jogadores que estiveram em campo. Nessa partida, ele teve um incômodo e fez um tratamento visando jogar a semifinal. Infelizmente, mesmo com os testes até mesmo no dia do jogo, ele não conseguiu jogar. Continuou com um incômodo e foi cortado da seleção brasileira. Tanto os departamentos médicos do Santos quanto da Seleção Brasileira entenderam que não teria condições dele render o que se esperava", afirmou.

Quanto ao retorno, Teixeira não titubeou e garantiu que o clube trabalha para a estreia no Brasileirão, no duelo contra o Vasco. “Estamos trabalhando no processo de recuperação do Neymar, visando já o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos contar com ele na estreia”, apontou. Reformas na Vila Belmiro Uma das medidas que vem acontecendo no Santos nos últimos dias são as reformas lideradas pelo pai de Neymar. Teixeira garante que tudo é feito com transparência e destaca o que vai ser alterado para a modernização alvinegra.