Presidente da Conmebol tira comentários em rede social após fala polêmica sobre brasileiros

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, limitou os comentários do seu perfil em uma rede social após a declaração sobre os brasileiros repercutir. Em evento do sorteio dos grupos da Libertadores e Sul-Americana, ele afirmou que Libertadores sem brasileiros seria como ‘Tarzan sem a Chita’.

Aliás, a declaração do presidente aconteceu após a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugerir que os clubes brasileiros saíssem da competição. A dirigente falou sobre essa possibilidade após Luighi, do Verdão, ser alvo de racismo de torcedores do Cerro Porteño, na Libertadores Sub-20, no início deste mês.