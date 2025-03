Mbappé volta à seleção francesa e fala sobre o futuro

Atacante comenta sobre o retorno após seis meses, a saída do técnico Deschamps e a possível chegada de Zidane

Seis meses após sua última convocação, Kylian Mbappé está de volta à seleção francesa para os jogos contra a Croácia, nesta Data Fifa de março, pelas quartas de final da Liga das Nações. O atacante reforçou seu compromisso com a equipe nacional e falou sobre seu momento na carreira.

LEIA MAIS: Premier League adia uso do impedimento semiautomático após recorde de espera do VAR

O técnico Didier Deschamps, campeão Mundial em 2018 e vice em 2022, já confirmou que deixará o comando da França após a próxima Copa do Mundo.

“Como atleta e ser humano, você precisa aceitar que a vida e a carreira nunca seguem uma linha reta. Todos podem passar por momentos difíceis. O mais importante é saber se reerguer”, declarou. Ele ainda ressaltou que seu foco está em 2026, com o objetivo principal de conquistar a Copa do Mundo.

“Como o treinador sempre diz, a seleção está acima de tudo. Será uma grande perda pelo que ele representa. Depois veremos quem assumirá. Há alguns nomes sendo especulados, mas essa decisão não cabe a mim”, disse Mbappé.

Um dos principais cotados para o cargo é Zinedine Zidane, ídolo do futebol francês. Mbappé elogiou o ex-jogador, mas ressaltou que a seleção já tem um comandante.

“Zidane foi meu ídolo? Ele foi o ídolo de muitas crianças. Deixou sua marca e sempre estará no coração dos franceses. Ter ele como técnico? Não sou eu quem decide. Temos um treinador e é preciso respeitar quem está no cargo. Mas se Zidane for escolhido, ficarei muito feliz”, concluiu.