Libertadores sem brasileiros seria como ‘Tarzan sem a Chita’, diz presidente da Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, utilizou, na última segunda-feira (17), a figura de um macaco ao responder sobre a possibilidade de a Libertadores não ter mais clubes brasileiros, conforme sugeriu a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, após Luighi, do Verdão, ser alvo de racismo de torcedores do Cerro Porteño, na Libertadores Sub-20. Curiosamente, a declaração do homem-forte da entidade sul-americana foi dada minutos depois de um discurso do próprio mandatário, em português, contra o racismo. Nele, no entanto, o dirigente paraguaio não mencionou como combater o preconceito racial.

“Seria como o Tarzan sem a Chita”, afirmou, então, o presidente da Conmebol ao ser questionado sobre a questão.