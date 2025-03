Leila Pereira, do Palmeiras, responde fala desastrosa de presidente da Conmebol: ‘Parece provocação’

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez uma declaração nesta terça-feira (18) afirmando que a Libertadores sem brasileiros seria como ‘Tarzan sem a Chita’. A fala rapidamente virou tema de debate nas redes sociais, e os clubes brasileiros repudiaram as palavras do dirigente. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, também se manifestou.

Leila Pereira, aliás, não esteve presente no evento e sorteio da Libertadores de 2025. Ela protestou pelo caso Luighi, um atleta da base alviverde que sofreu racismo em um jogo do sub-20. Na visão do dirigente, o Cerro Porteño, clubes cujos torcedores cometeram o ato, deveriam ser banidos das competições. Para piorar, as equipes se enfrentarão em dois jogos na fase de grupos da maior competição das Américas.