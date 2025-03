Julio Casares, do São Paulo, apoia reeleição de Ednaldo na CBF

Nos últimos dias, Casares, representante da Libra, tem fortalecido seus laços com Ednaldo Rodrigues. Por outro lado, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, que havia demonstrado interesse em disputar o pleito, desistiu. Ele não conseguiu apoio suficiente de presidentes de clubes e federações pelo Brasil. Casares, antes próximo do ex-atleta, não respondeu sobre uma possível ajuda.

O São Paulo, sob a gestão de Julio Casares, decidiu apoiar a reeleição de Ednaldo Rodrigues na CBF. A eleição ocorrerá no dia 24 deste mês, na sede da federação, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Enquanto isso, John Textor, dono do Botafogo, também declarou apoio ao atual presidente da entidade.

Além disso, o presidente do São Paulo lidera a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e busca reaproximar a entidade da LFU (Liga Forte União). O objetivo é garantir que os clubes assumam a gestão da liga brasileira em até dois anos. Para isso, defende o apoio a Ednaldo como estratégia para fortalecer o CNC (Conselho Nacional de Clubes). Esse órgão consultivo reúne os times e quer mais protagonismo nas decisões da CBF.

Ednaldo Rodrigues assumiu a presidência da CBF interinamente após a saída de Rogério Caboclo. Em seguida, venceu a eleição de 2022 e garantiu mandato até 2026. No entanto, pode permanecer no cargo até 2034, pois o estatuto da CBF permite até duas reeleições. Essa mudança ocorreu em novembro do ano passado, quando as federações estaduais aprovaram a medida por unanimidade.

