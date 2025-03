Inter Miami emite comunicado sobre lesão de Messi

Depois de Lionel Messi ser cortado da convocação na Argentina , o Inter Miami emitiu um comunicado sobre a lesão do camisa 10. De acordo com o clube norte-americano, os exames realizados na última segunda-feira (17) constataram uma “lesão leve no músculo adutor” da perna direita.

Apesar de não tratar o tema publicamente, o cálculo é que o argentino fique fora de combate, pelo menos, dos dois próximos jogos do Inter Miami. Nesse sentido, a representação da Flórida recebe o Philadelphia Union em 29 de março, na temporada regular da MLS, e visita o Los Angeles FC, no dia 3 de abril, abrindo as quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.

No mesmo tom, o próprio Messi falou sobre a lesão em postagem feita nas redes sociais. Apesar de destacar que o problema físico não traz preocupação, ele lamenta a necessidade de ficar de fora dos jogos contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias.

“É uma pena perder esses dois jogos tão especiais com a seleção contra Uruguai e Brasil. Como sempre, eu queria estar lá, mas, no último minuto, uma pequena lesão, que me obriga a parar por um tempo antes de voltar a jogar, me deixou de fora. A partir de agora, estarei apoiando e acompanhando vocês como mais um torcedor. Vamos, Argentina!”, escreveu Lionel em seu perfil.