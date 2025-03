Inter construirá 20 churrasqueiras nos arredores do Beira-Rio

O vice-presidente de Patrimônio do Inter, Gabriel Nunes, encontrou-se com os secretários de Obras e de Parcerias da Prefeitura de Porto Alegre, André Flores e Giusepe Riesgo, no Parque Marinha na última segunda-feira (17). No encontro, realizaram-se as etapas iniciais para a construção de 20 churrasqueiras que serão instaladas no parque.

O projeto visa atender a demanda de colorados que realizam encontros pré-jogo e comemorações no local. A construção do projeto será, então, em duas partes. A primeira tem previsão de entrega de 90 dias. Já a segunda fase prevê a construção de um prédio com banheiros e um espaço para lavagem de espetos e demais utensílios.